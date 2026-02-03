Rabiot non pecca di umiltà: "Momento bello, ma faccio bene da anni e posso fare anche di più"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di questa sera contro il Bologna: "Penso di poter crescere ogni anno. Ormai non è che a 30 anni sei finito, ma stai benissimo e hai esperienza. Hai lavorato tanto, hai fisico, hai mentalità... Questo per me è un momento bello, ma anche l'anno scorso ho fatto bene col Marsiglia. Lo stesso vale per gli ultimi due anni alla Juve. Io penso di poter crescere ancora. Ogni giorno mi alleno per aiutare il Milan, che è quello che mi chiede il mister. È un momento bello, ma non il più bello perché penso di poter dare ancora di più".

Sulla classifica: "L'obiettivo della squadra è arrivare tra le prime quattro. Il lavoro di stasera per staccare sulla Roma è bellissimo, prima avremo più punti sul quinto posto prima potremo pensare al resto. Per il momento restiamo concentrati su questo, poi vedremo più avanti".

Sulla corsa scudetto: "Abbiamo tenuto aperto il campionato. Se non ci fosse il Milan, l'Inter sarebbe da sola in testa e farebbe il campionato da sola. Noi però lo stiamo facendo per noi. Se giochiamo così, possiamo arrivare in alto".

Sul livello del Milan: "C'è potenziale, magari a livello tecnico non siamo la più forte del campionato, ma abbiamo altre qualità. Poi Allegri ci dà qualcosa in più, io lo sapevo. La squadra sta facendo bene, non era facile con tanti giocatori nuovi e giovani".