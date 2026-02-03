La crisi del Bologna ha radici al Dall'Ara: il successo in casa manca da quasi 3 mesi

Il Bologna non riesce a ritrovare se stesso. La classifica adesso parla di un 10° posto lontanissimo dalla zona europea, col rischio concreto di non avere più obiettivi in campionato ben prima della fine della stagione che è lì all'orizzonte. Quella dei rossoblù contro il Milan è la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Fiorentina e Genoa, a testimonianza del periodo di difficoltà.

Allargando il concetto, per gli uomini di Vincenzo Italiano il problema principale sembra essere proprio fra le mura amiche del Dall'Ara: l'ultimo successo casalingo in campionato infatti è datato 9 novembre, contro il Napoli. Quasi 3 mesi fa. Da lì in poi solo delusioni o quasi, con le sconfitte contro Cremonese, Juventus, Atalanta, Fiorentina e appunto Milan. Più il pareggio col Sassuolo. Sei partite che al termine della stagione avranno un peso importante sulla classifica rossoblù.

Il calendario però viene incontro a Orsolini e compagni: domenica 8 febbraio infatti al Dall'Ara arriva il Parma, altra squadra in difficoltà di risultati. Col Bologna che sarà chiamato ad una reazione dopo 7 partite filate senza successo e dopo quasi 3 mesi di astinenza davanti ai propri tifosi che dopo il fischio finale di questa sera hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della squadra.