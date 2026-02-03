Milan, Allegri: “50 punti non bastano, dobbiamo continuare a lavorare”

Nel post partita di Bologna-Milan, vinto con un netto 0-3 dai rossoneri, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Milan TV, commentando la prestazione convincente della sua squadra.

È stata una partita sempre in controllo?

“Negli ultimi dieci minuti l’abbiamo gestita, anche perché le partite restano sempre aperte. I ragazzi sono stati bravi a non prendere gol, a portare a casa il risultato e a raggiungere quota 50 punti”.

Ci sono molte note positive. Come lavorerete in questi dodici giorni?

“Domani ci alleneremo, poi avremo tre giorni liberi e da domenica riprenderemo il lavoro in vista di Pisa. Sta per iniziare il rush finale del campionato ed è importante avere tutti a disposizione”.

C’è soddisfazione per l’atteggiamento della squadra?

“Sì, soprattutto per la serietà con cui tutti hanno affrontato la partita. Dobbiamo arrivare in fondo tutti insieme, ma dobbiamo anche sapere che l’anno prossimo dovremo cercare di giocare la Champions: quello ci permetterà anche di fare turnover”.

La squadra ha dato la sensazione di essere sempre lucida

“C’è ancora molto da migliorare. Tanti giocatori stanno crescendo e abbiamo qualità, ma fare 22 risultati utili consecutivi non è stato semplice. Detto questo, 50 punti oggi non bastano per niente: ci godiamo la vittoria, poi torniamo subito a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo”.