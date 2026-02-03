Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"

“La trattativa un po’ più complicata è stata quella che ha portato Musso al Crotone, un giocatore che seguivamo da un po' di tempo e che siamo riusciti a sbloccare sul gong, l’acquisto che invece ha rappresentato una grande occasione è stato quello di Meli, un giocatore di qualità e di spessore per la categoria”. Il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna dai canali ufficiali del club commenta così il mercato appena chiuso dai calabresi: “E non dimentichiamo Russo, un giovane che ha fatto vedere delle qualità importanti negli ultimi due campionati a Sorrento ed è molto importante in chiave futura. Siamo contenti di essere riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, questa sessione è stata molto importante sia per le uscite che per le entrate”.

Spazio poi al nuovo corso in casa calabrese: “La parola ridimensionamento non deve spaventare, perché è giusto equilibrare i costi e la competitività: la priorità, in questo momento di difficoltà del sistema calcio, è far sì che l’azienda abbia continuità rispetto a tante società che poi magari scompaiono. - prosegue Vrenna - Il Crotone vuole continuare ad andare avanti e non è detto che abbassare il monte ingaggi sia sempre motivo di indebolimento. Tante volte, con le idee giuste, si possono costruire squadre competitive e ci sono tanti esempi in passato che lo dimostrano”.

In conclusione il dg si sofferma sul rapporto con mister Longo: “Con l’allenatore non è un mistero che ci sia una grande sintonia, sono molto soddisfatto perché questo semplifica il mio lavoro, che è quello di proporre profili non solo adeguati alla stagione ma futuribili, sia tecnicamente che in ottica di eventuali plusvalenze. Ho letto spesso che si sono presi molti giocatori dal Picerno, ma sì tratta di elementi funzionali al nostro progetto, comunque di rilievo e, come, ad esempio nel caso di Gallo, che seguivamo già da diverso tempo. Anche dalla Juve Stabia sono arrivati 3-4 elementi, perché queste sinergie con altre società sono importanti, ma il fatto non ha avuto la stessa risonanza”.