Live TMW Bologna, Italiano: "Ci manca continuità, ma c'è fiducia in quello che stiamo facendo"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro il Milan nella ventitreesima giornata della Serie A 2025/26 (0-3 il risultato finale firmato dalle reti di Loftus Cheek, Nkunku e Rabiot), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.34 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Cosa sta succedendo al suo Bologna?

"Stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive a grande livello con concretezza. È quello che ci sta mancando. Gli errori che facciamo sono letali e sotto tutti i punti di vista non riusciamo a fare due gare consecutive con completezza. Facciamo errori grossolani e contro il Milan vieni punito. Penso sia questo il problema".

Come si può uscire da questo periodo?

"Stiamo alternando alti e bassi. In alcune partite sembra che siamo in pieno dominio e poi commettiamo degli errori. Non riusciamo ad avere prestazioni che ci consentono di fare punti contro grandi squadre. Oggi ci siamo fatti trovare impreparati nonostante avessimo preparato la partita. Vogliamo tutelare l'affetto della nostra gente, stiamo mettendo a serio rischio la loro fiducia. I tifosi ci hanno sempre seguito e non possiamo fare prestazioni così in casa. Stiamo scherzando con il fuoco. Sarà questo il tema alla ripresa giovedì. Oggi ero molto fiducioso: siamo tornati da Belgrado e ho visto i ragazzi prepararsi con grande attenzione, però non siamo riusciti a portarlo in campo. Ribadisco che non dobbiamo disperdere l'amore della nostra gente. Mi auguro che continuino a starci vicino perché abbiamo ancora tre competizioni, ma dobbiamo assolutamente invertire il trend".

Pensa che il campionato del Bologna sia finito qui?

"Ci sono ancora molti punti a disposizione. Tuttavia dobbiamo iniziare a mettere in fila prestazioni importanti una dopo l'altra, ci serve continuità".

Avete pensato di cambiare assetto per uscire da questa fase negativa?

"Da Genova abbiamo messo qualcosa di diverso, soprattutto sulla riconquista della palla senza andare dentro l'area di rigore avversaria e fino all'espulsione quello che avevamo preparato ci stava portando grandi risultati. Siamo in difficoltà, ma le ultime partite non sono tutte da buttare via. Arriviamo da alti e bassi che fanno pensare che stiamo perdendo certezze, ma penso che dobbiamo andare avanti con quello che abbiamo sempre proposto. Oggi eravamo convinti di fare una grande partita. C'è grande fiducia in quello che si fa ed i ragazzi sono con me. Per me il problema è trovare continuità di prestazioni".

23.43 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.