La rinascita di Nuno Tavares: dalla possibile partenza a un futuro ancora in biancoceleste

A cavallo del cambio dell’anno Nuno Tavares sembrava finito ai margini della Lazio di Maurizio Sarri e destinato a salutare il club già nel mercato di gennaio: ben otto erano state le panchine consecutive del terzino che però ora sembra aver recuperato terreno, riconquistato la fiducia dell’allenatore e per questo potrebbe diventare uno degli elementi da cui ripartire nella prossima stagione che sarà quella di un ‘anno zero’.

Lo riferisce Il Messaggero spiegando che il portoghese potrebbe essere parte del nucleo di 7-8 giocatori su cui la Lazio costruirà la squadra della prossima stagione visto che ha un contratto in scadenza nel 2029 e che, rientrato a pieno titolo in squadra, i 10-12 milioni che sarebbero serviti a gennaio per acquistarlo adesso non basterebbero per portarlo via dalla capitale. Soprattutto visto e considerato che l’Arsenal, da cui è stato prelevato, vanta una percentuale importante, il 40%, sulla rivendita.

In questi ultimi due mesi dunque Nuno Tavares dovrà continuare nel suo percorso di risalita per giocarsi al meglio le chance di permanenza e di far parte anche della Lazio del futuro.