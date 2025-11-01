La Roma all'esame Modric: Gasp valuta due profili per avere l'onere di doverlo marcare

In vista della sfida tra Milan e Roma, l’obiettivo di Gasperini per la sfida di San Siro è chiaro: fermare Luka Modric, il “ragazzino” di 40 anni che non ha alcuna intenzione di rallentare e punta a trascinare i rossoneri verso la vetta. Dopo aver neutralizzato Matic una settimana fa, il tecnico nerazzurro lavora a una nuova mossa tattica per arginare il regista croato, vero motore del gioco rossonero.

Nell’allenamento di rifinitura si deciderà chi, tra Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, occuperà la trequarti nel 3-4-1-2, modulo che garantisce pressing alto e costruzione offensiva più fluida. Entrambi interpretano al meglio quel ruolo chiave, ma solo uno avrà il compito di contrastare Modric, che in campionato vanta già nove gare da titolare e un impressionante 98% di precisione nei passaggi, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport tra le proprie colonne.

Cristante, grazie alla sua duttilità, ha mostrato di sapersi adattare perfettamente a un pressing avanzato, come visto contro Parma e Sassuolo. Pellegrini, invece, rappresenta la leadership e il carisma del gruppo, pur avendo perso la fascia per regolamento interno. Gasperini valuterà fino all’ultimo: la scelta del suo “anti-Modric” potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito della sfida di domani, chiosa il quotidiano in conclusione.