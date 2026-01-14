La Roma aspetta Malen e libera Baldanzi, quanti ritorni in Serie A: le top news delle 18

Stanno per cominciare i recuperi della 16^ giornata della Serie A 2025/26, il turno rinviato per lasciar spazio alle partite della Supercoppa Italiana 2025, ma a tener banco nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, è il calciomercato.

Fabio Paratici tornerà in Serie A, alla fine del mercato di gennaio assumerà il ruolo di nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". Il dirigente ex Sampdoria e Juventus concluderà la sessione al Tottenham e poi farà il suo ritorno in Italia.

A proposito di ritorni in Serie A, occhio all'accelerata del Pisa per Joao Pedro. I toscani stanno stringendo per riportare in Italia l'ex centravanti del Cagliari, con anche contatti che vanno avanti con l'Independiente per il centrocampista cileno Felipe Loyola. E occhio al Cagliari che vorrebbe riportare sull'isola il centrocampista Ibrahim Sulemana, di proprietà dell'Atalanta e chiuso nel Bologna.

Porte girevoli in casa Roma. Questa sera i giallorossi accoglieranno l'arrivo in Italia del nuovo centravanti a disposizione di Gasperini, l'olandese Donyell Malen che arriva dall'Aston Villa. Il suo acquisto, oltre a quello di Robinio Vaz, spalanca le porte alla partenza di Tommaso Baldanzi, sempre più vicino al Genoa.

C'è però anche il campo, con Napoli-Parma alle ore 18:30. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund.

PARMA (3-5-2): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Estevez, Keita, Sorensen; Ondrejka, Cutrone.