La Roma blinda un difensore della sua squadra Primavera. Firma sul rinnovo per Nardin
Ufficiale un rinnovo di contratto in casa Roma, prolungato fino al 30 giugno 2028 il contratto del difensore Federico Nardin (18 anni), che all'occorrenza potrebbe agire anche davanti alla difesa o comunque da centrocampista.
La notizia è stata comunicata direttamente dalla Roma mediante il seguente comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Federico Nardin fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Latina, il difensore della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016".
Si legge ancora nella nota della Roma dedicata al rinnovo di Nardin: "Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d'Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l'anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra i protagonisti in campo dell'Europeo vinto dall'Italia Under 17 nel 2024. Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Federico!".