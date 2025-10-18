La Roma sbaglia il fuorigioco, l'Inter ringrazia e colpisce: nerazzurri avanti all'intervallo

Vantaggio meritato dell'Inter all'Olimpico. Partita sbloccata dopo 6 minuti, la Roma non riesce ad applicare correttamente il fuorigioco e ne nasce una verticalizzazione Barella-Bonny col francese che si invola verso la porta e supera Svilar sul suo palo.

Inter che per tratti gioca sul velluto con azioni di prima e palesando uno stato di forma molto buono e giocatori in fiducia. Calcio veloce, con centrocampo onnipresente, spinta propulsiva dalle fasce e un tandem offensivo affiatato, con Lautaro che si fa apprezzare anche come ruba-palloni e Bonny che ci mette potenza e velocità, non facendo rimpiangere per nulla Thuram.

Roma che d'altro canto si fa trovare spiazzata dopo il gol subito e che fatica a impegnare Sommer. Dybala falso nueve non dà punti di riferimento ai difensori dell'Inter ma evidentemente nemmeno ai trequartisti della Roma. La Joya si abbassa spesso per recuperare palla e giocarla, i trio di difesa dell'Inter si fa trovare pronto e lascia il suo portiere pressoché inoperoso. Servirà un altro atteggiamento da parte dei giallorossi, se vogliono cambiare l'inerzia della partita.