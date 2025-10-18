Inter prima, Chivu: "Questi ragazzi si sono lasciati alle spalle le delusioni delle scorsa stagione"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky il successo dei nerazzurri contro la Roma. Ecco le sue parole:

Sulla vittoria di questa sera

"Tutto merito di questi ragazzi che si sono calati subito nella realtà di questo campionato, lasciando alle spalle le delusioni della scorsa stagione e mettendosi in gioco. Facendo vedere che questa è una squadra che può lottare e competere per tutte le competizioni".

Inter prima, le due sconfitte contro Udinese e Juventus sono alle spalle

"Sono fiero di come stanno lavorando, di come si preparano mentalmente ad affrontare certe partite. A capire i momenti, a saper soffrire. Hanno l'umiltà giusta nel fare determinate cose. Queste partite dopo una sosta sono sempre un'incognita e sono felice per come l'hanno interpretata. La Roma è una squadra forte e con questo tifo non è facile per nessuno".

L'Inter recupera molti palloni in zona alta. Tra le innovazioni portate all'Inter possiamo considerare questa come la principale?

"Stiamo cercando di fare questo, poi ci sono partite dove non ci riesci. Oggi dopo il primo tempo abbiamo speso tanto. Andare a pressare una squadra come la Roma che ha doppia-tripla ampiezza non è facile ma finché abbiamo avuto energie lo abbiamo fatto bene, poi siamo calati fisicamente. Anche la loro bravura ci ha costretti ad abbassarci un po' di più".