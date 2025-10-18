Giaccherini colpito dall'Inter: "Una macchina da gol: miglior attacco e miglior rosa d'Italia"
Colpaccio dell'Inter a Roma: decide Bonny allo stadio Olimpico e i nerazzurri agganciano la vetta, almeno per una notte ed in attesa del risultato del Milan, che domani affronterà la Fiorentina.
Dagli studi di DAZN l'ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha detto la sua in merito al successo della squadra di Cristian Chivu. Con particolare riferimento alla spinta data dagli attaccanti: "Credo che l'Inter abbia il miglior attacco del campionato, non solo per i titolari, ma anche per chi entra", fa notare.
Poi aggiunge: "Poi trovi al tiro i vari Mkhitaryan, Dumfries, Barella, è l'assemblamento della squadra. Una vera macchina da gol. Questa è una vittoria da grande squadra, che ha quell'obiettivo lì, di tornare a vincere il campionato. Per me è ancora la squadra più forte come rosa
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.