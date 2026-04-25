Reggiana, Angelini (vice Bisoli): "Con sei punti possiamo giocarci i playout"

Giuseppe Angelini, vice di Bisoli alla Reggiana, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Palermo. Queste le sue parole, raccolte da Ilovepalermocalcio.com.

"Portiamo a casa un punto positivo: potevamo anche vincerla, ma per un soffio non ci siamo riusciti – ha dichiarato Angelini –. La prestazione è stata davvero buona. Conoscevamo il valore del Palermo e la gara si è sviluppata esattamente come l’avevamo preparata. I ragazzi meritano tanti complimenti. Siamo ancora in corsa e continuiamo a giocarcela".

Sul piano tattico, il vice allenatore ha sottolineato l’attenzione e l’applicazione della squadra: "Contro avversari di questo livello sai che non puoi imporre il tuo gioco. I ragazzi sono stati intelligenti nel sacrificarsi. Abbiamo scelto di restare compatti e bassi, perché il Palermo si muove tanto e non dà riferimenti, oltre ad avere grande qualità. Eravamo consapevoli che nelle ripartenze potevamo metterli in difficoltà".

Angelini ha poi evidenziato la crescita del gruppo: "Molto dipende da noi. Le potenzialità non ci mancano. Se c’è questa differenza in classifica un motivo esiste, ma oggi la squadra ha eseguito alla perfezione tutto ciò che aveva preparato il mister".

Sugli episodi, spesso determinanti, ha aggiunto: "Alcune situazioni non ci sono girate a favore. Contavamo anche sulle giocate di Reinhart e avevamo previsto l’ingresso di Bertagnoli. In quell’occasione, se fosse arrivato il passaggio al compagno, probabilmente avremmo portato a casa la vittoria".

Infine, un passaggio su arbitraggio e avversario: "È intervenuto anche il Var. Forse Palumbo poteva essere espulso, ma in questo momento ci sono aspetti più importanti. Il Palermo non ci ha concesso nulla".

Il pareggio consente comunque alla Reggiana di restare agganciata alla lotta salvezza: "Con sei punti nelle prossime gare possiamo davvero giocarci i playout. La Serie B è imprevedibile, nulla è scontato. Tutti ci davano per sconfitti contro il Palermo, invece siamo rimasti in partita fino all’ultimo".