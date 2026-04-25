Rocchi indagato, fonti federali: "Esposto su Udinese-Parma archiviato con ok procura CONI"
Fonti federali: 'esposto su Udinese-Parma archiviato con ok procura Coni'
(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Procura federale, apprende l'ANSA da fonti Federcalcio, ha chiesto questa mattina gli atti alla Procura della Repubblica di Milano sul caso di Gianluca Rocchi, "prima ancora che tale richiesta fosse sollecitata dalla Procura generale dello sport". Allo stato degli atti - aggiungono le fonti federali - la procura di Chinè aveva archiviato l'indagine "aperta a seguito della ricezione dell'esposto relativo esclusivamente ad Udinese-Parma con la condivisione e l'avallo della stessa Procura generale dello sport presso il Coni". (ANSA).
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