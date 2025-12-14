Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, entra nel vivo la 15^ giornata di Serie A: dove vedere le partite

© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Dimitri Conti

Tanti appuntamenti con il calcio trasmesso in televisione in data odierna, domenica 14 dicembre 2025.

Di seguito tutti gli appuntamenti principali, con accanto alla partita il canale sul quale viene trasmessa.

12.30 Milan-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Atalanta U23-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Inter U23-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Genoa-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
13.30 Schalke 04-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
14.00 Siviglia-Oviedo (Liga) - DAZN
14.30 Dolomiti Bellunesi-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Potenza-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Pergolettese-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Ternana-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pontedera-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Cittadella-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Udinese-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Fiorentina-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Carrarese-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Crystal Palace-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
15.00 Nottingham Forest-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Sunderland-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 West Ham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Lazio-Parma (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Friburgo-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW
16.15 Celta-Athletic (Liga) - DAZN
17.15 Pescara-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Lens-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
17.30 Brentford-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.30 Bayern-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Benevento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Guidonia-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Casertana-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Triestina-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Ospitaletto-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Genoa-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Cruz Azul-Flamengo (Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+
18.30 Levante-Villarreal (Liga) - DAZN
19.00 Moreirense-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Werder Brema-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
20.30 Team Altamura-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Arzignano-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Bologna-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Alaves-Real Madrid (Liga) - DAZN

