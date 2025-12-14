Lazio, orgoglio e pregiudizio: a Parma una vittoria che sa di svolta

"Superare giudizi affrettati e l'arroganza per raggiungere la vera comprensione". La morale del celebre film Orgoglio e pregiudizio può riassumere perfettamente quello che ha rappresentato per la Lazio di Maurizio Sarri la vittoria di ieri al Tardini contro il Parma. Il gol di Tijjani Noslin ha un peso specifico ben superiore dei tre punti conquistati in una classifica che inizia a sorridere ai biancocelesti. Vincere con orgoglio quei pregiudizi che vedono la terza squadra per numero di falli commessi dominare la classifica dei cartellini rossi, ben cinque in 15 giornate. Su 20 espulsioni della Serie A fino a oggi, la Lazio ha il "merito" di averne conquistate il 25%, una cifra che non può non sorprendere. La squadra di Sarri ha avuto il merito di andare oltre le difficoltà e ha ottenuto quella vittoria che in trasferta mancava da ormai due mesi e mezzo, troppi se si vuole rimanere in scia per l'Europa.

Lazio, la storia si ripete: l'orgoglio di vincere in nove

Vincere segnando il gol decisivo in doppia inferiorità numerica è un'impresa non da poco, visto che negli ultimi 35 anni in Serie A era successo una sola volta prima di ieri. Per questa Lazio non è però una novità, come ben ricordano i biancocelesti. A Plzen in Europa League fu Isaksen a decidere la sfida contro i cechi con una rete al 98esimo. Se possibile, però, la vittoria di ieri ha ancor di più il sapore dell'impresa perché a marzo la seconda espulsione arrivò al 93esimo e il gol di Isaksen mise la parola fine al match. Ieri a Parma la Lazio ha giocato 20 minuti in doppia inferiorità numerica e la rete di Noslin è arriva all'82esimo, gol difeso con le unghie e con un super Provedel nei 15 minuti finali, recupero compreso. Un'impresa che può dare lo slancio per la rincorsa europea che dovrà passare dalla sfida di sabato prossimo con la Cremonese, dove Sarri dovrà fare i conti nuovamente con mezza squadra fuori. Potrà però fare affidamento sull'orgoglio del gruppo, sperando che la sfida di ieri abbia definitivamente sconfitto anche i pregiudizi.