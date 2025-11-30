La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers

In casa Roma c’è massima concentrazione per la super sfida di questa sera contro il Napoli, in programma all’Olimpico a partire dalle ore 20:45 e valida per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi proveranno a effettuare il contro sorpasso sul Milan e a mettere una prima distanza importante tra sé e la formazione partenopea, che al momento è lontana appena due lunghezze.

Gasperini dovrà però risolvere il dilemma centravanti, come ormai gli capita da diverse settimane. Con Dovbyk ai box e Ferguson che, nonostante si sia sbloccato, continua a non essere nelle grazie totali del tecnico piemontese, questa sera dovrebbe toccare ancora a Dybala come falso nove di manovra superato da Soulé e Baldanzi. Per questo il mercato sarà fondamentale.

A tal proposito, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, scrive come a Trigoria si stia lavorando alacremente sulla ricerca di una punta da mettere a disposizione di Gasp a gennaio. Oltre ai vari Zirkzee, Franculino, Tel, di cui si parla ormai da settimane, la rosea riferisce di come Massara sta valutando anche qualche innesto di prospettiva, monitorando soprattutto un campionato che conosce bene come quello francese. Tra i nomi nella lista del ds ci sarebbe finito anche Sidiki Cherif, 18 anni, attaccante dell’Angers, dove in questo inizio di stagione ha segnato 3 reti in 13 partite. Sarebbe ovviamente un investimento per il futuro, considerando che a giugno la Roma dovrà rifare un po’ tutto l’attacco.