Segnali di vero Zielinski: l'Inter spera di aver trovato l'arma in più per il suo centrocampo

Un anno e mezzo fa, quando era arrivato da svincolato dopo l'esperienza al Napoli, per molti addetti ai lavori e tifosi quello di Piotr Zielinski all'Inter rappresentava un vero e proprio colpaccio. Il campo però, nella sua prima stagione nerazzurra, ha raccontato qualcosa di diverso, col polacco che ha spesso faticato a conquistarsi un ruolo da assoluto protagonista.

Una direzione che sembrava potesse essere seguita anche in questa prima parte di stagione con Cristian Chivu in panchina, con le ultime prestazioni che hanno però detto qualcosa di diverso. Complice l'infortunio di Mkhitaryan, la sparizione dai radar di Frattesi e la ancora poca continuità di Sucic, il polacco ha trovato sempre più spazio nella manovra interista e nelle ultime sfide è risultato spesso e volentieri decisivo, non solo con gol o assist.

Al netto delle giocate e della crescita evidente di condizione, Zielinski ha segnato la rete in casa dell'Atletico Madrid che ha tenuto l'Inter dentro la partita fino ai minuti di recupero. Prima ancora era arrivato lo straordinario gol contro il Verona. In mezzo, come detto, tante belle cose col pallone fra i piedi e la sensazione che qualcosa possa davvero essere scattato, nella testa del classe '94. Che ora ha tutta l'intenzione di dare continuità e di far vedere finalmente ai tifosi dell'Inter la sua miglior versione. Quella ammirata per anni con la maglia del Napoli.