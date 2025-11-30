Antognoni incorona Nico Paz: "E' il migliore che c'è in Italia. I giovani? Serve coraggio"

Giancarlo Antognoni si rivede in Nico Paz. L'ex fantasista della Fiorentina, ora dirigente dell'Under 21, ha parlato all'edizione odierna de La Repubblica del talento del Como: "Tecnicamente siamo simili - ha esordito il 10 -. Abbiamo le stesse caratteristiche, visione di gioco, forza fisica, Anche io segnavo gol e regalavo assist. Ma non mi è mai riuscita una sforbiciata come la sua nella partita vinta contro il Sassuolo".

Parlando sempre del calciatore dei lariani, Antognoni ha sottolineato come sia bello da vedere. E' un giocatore che generano entusiasmo e che rendono belle tutte le giocate: "Sembra Totti - ha proseguito -. Anche un po’ Baggio, ma più Totti, soprattutto per struttura fisica. E’ il migliore che c’è in Italia. Il gioco alla spagnola di Fabregas, che preferisce calciatori tecnici e giovani, lo esalta, premia il suo talento. Ha un sinistro sensibile, visione di gioco, è uomo squadra, sa fare tutto".

E proprio in Nazionale ci sono diversi giocatori che possono dire la loro nelle loro squadre di club e crescere "ma servirebbe il coraggio di farli crescere - ha concluso -. Di credere in loro, di non soffocarli di pressioni se sbagliano una partita, magari rispedendoli in panchina. Ripeto: ci vuole coraggio. Come lo ha avuto Fabregas. Al Como, in provincia e senza l’obbligo di dover vincere, è più facile".