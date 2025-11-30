Torino, i convocati di Baroni per la sfida al Lecce: Ismajli non recupera, out Biraghi e Njie
Manca sempre meno alla sfida in programma al Via del Mare tra Lecce e Torino, lunch match delle 12:30 che aprirà questa domenica della tredicesima giornata di Serie A. Per questo motivo il tecnico dei granata Marco Baroni ha reso nota la lista dei 21 calciatori a sua disposizione. Out Biraghi, Ismajli e Njie, oltre ai lungo degenti Ilic, Schuurs e Simeone.
Portieri: Israel, Paleari, Popa;
Difensori: Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen;
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic;
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Zapata.
