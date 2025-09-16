La Roma torna ad allenarsi e punta la Lazio: assenti alla seduta Bailey e Dybala

La Roma è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino all'Olimpico e lo ha fatto ovviamente al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare il match di domenica contro la Lazio, valido per la quarta giornata di campionato, ma soprattutto molto importante e sentito da tutta la città. Ovviamente Gian Piero Gasperini deve fare i conti con alcune assenze e non ha tutta la rosa a sua disposizione.

Come testimonia il video pubblicato dal club giallorosso sui propri profili social, al campo erano presenti il direttore sportivo Frederic Massara e il Senior Advisor Claudio Ranieri, che hanno voluto stare vicini alla squadra dopo il primo ko della stagione. Il gruppo ha svolto esercizi con il pallone concentrandosi molto sulle situazioni da cross dal fondo, con Angelino e Wesley che hanno rifornito più volte i compagni. Al termine della seduta sono stati eseguiti esercizi di velocità misti a resistenza.

Assenti Leon Bailey, ormai ai box da diverse settimane a causa di una lesione miotendinea del retto femorale destro, e Paulo Dybala, che contro il Torino si è fermato dopo 45 minuti per infortunio. La sua coesistenza con Matias Soule non è andata benissimo ed è durata appena un tempo.