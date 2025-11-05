Roma, Dybala rassicura Gasperini e punta il Napoli: salterà di certo le prossime 4 gare

Paulo Dybala, dopo gli esami di rito, ha parlato subito con Gasperini per rassicurarlo sulle proprie condizioni. Perché è vero che la lesione c’è, ma è molto meno grave rispetto a quanto avevano temuto staff e giocatore subito dopo la partita con il Milan, quando davvero si pensava a un infortunio da almeno due mesi di stop, sostiene il Corriere dello Sport di oggi.

Dybala punta il Napoli: starà fermo circa un mese

Paulo ha confidato di puntare alla sfida del 30 novembre contro il Napoli. Il mirino sarà aggiustato giorno dopo giorno, con in mezzo anche la sosta per gli impegni delle nazionali, come a settembre, mai così utile. Dybala salterà sicuramente Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland. Da valutare il recupero in vista del Napoli, ma anche un eventuale rientro nella gara successiva contro il Cagliari sarebbe comunque una buona notizia. Del resto, visto lo storico degli infortuni dell’argentino, nessuno intende accelerare i tempi e rischiare una ricaduta.

A metà settembre si era fermato contro il Torino calciando una punizione, stavolta è accaduto su un rigore, proprio come nel 2022 contro il Lecce.