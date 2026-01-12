La sblocca già il Genoa: assist al bacio di Malinovskyi e gol di Colombo, 1-0 al Cagliari
Si sblocca subito il punteggio al "Ferraris". Il Genoa passa in vantaggio sul Cagliari grazie a Lorenzo Colombo. L'attaccante della formazione di casa sfrutta al meglio un passaggio al bacio di Malinovskyi, fa scorrere sul pallone e supera di prima intenzione Caprile.
