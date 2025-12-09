La sindaca di Firenze: "Il Franchi rinnovato sarà fruibile per la stagione 2029-2030"

Sara Funaro, sindaca di Firenze, è intervenuta direttamente dal centro sportivo Davide Astori, facendo un punto in conferenza stampa, alla presenza anche dello studio Arup, sui lavori di restyling dell'Artemio Franchi: "Confermato il termine dei lavori per il 2029, lo stadio completamente rinnovato sarà fruibile per la stagione calcistica 2029-2030. Non presentare dettaglio della seconda parte del cronoprogramma è una questione tecnica - si legge su FirenzeViola.it -. Fino ad oggi non ho dato una serie di dettagli. Quando ad un progetto iniziale porti delle varianti di conseguenza il cronoprogramma cambia. Sarebbe sbagliato dare oggi un cronoprogramma senza aver contrattualizzato.

Il fatto di avere una stima di massima che secondo noi è realizzabile visto il tempo e le realizzazione è per una questione di correttezza formale e tecnica. Abbiamo già avuto un primo incontro a Nyon, ci continueremo a confrontare".

Saranno fatti i lavori interrati sotto la tribuna?

"Noi avevamo un progetto iniziale che prevedeva una serie di lavorazioni a stadio chiuso. Stiamo valutando una serie di opzioni per realizzare tutta parte di restauro della tribuna, ma con un punto fermo, lavorare per fare in modo che la Fiorentina possa continuare a giocare in casa. Rispetto a spogliatoi sotto siamo ora nella fase di valutazione".