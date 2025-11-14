Juventus, è rebus per il rinnovo di Yildiz: e sullo sfondo spunta l'interesse del Real Madrid
Rebus Kenan Yildiz per la Juventus. L'attaccante bianconero è in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2029, quindi ancora tre anni abbondanti, ma il suo rinnovo resta sempre in bilico. Il giocatore è comunque un elemento importante nella scacchiera di mister Luciano Spalletti. In stagione, quindi anche sotto la guida di Igor Tudor, è stato chiamato in causa in 14 occasioni fra le varie competizioni realizzando tre reti e quattro assist per i compagni. Numeri buoni per il ragazzo il cui futuro però resta in bilico.
Dicevamo del prolungamento del contratto che per il momento resta sempre in bilico. A rallentare il tutto sono le richieste del giocatore. Il 10 bianconero al momento guadagna 1,5 milioni di euro di ingaggio e chiederebbe per il rinnovo un forte aumento. La situazione per il momento è in stallo ma potrebbero alimentarsi in questo senso voci di mercato.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sullo sfondo ci sarebbe sempre l'interesse del Real Madrid che lo vorrebbe alle sue dipendenze. Lo stipendio che percepisce adesso porterebbe il giocatore ad essere appetibile per ogni big mentre qualora dovesse arrivare il rinnovo, con un ingaggio che potrebbe aggirarsi attorno ai 5-6 milioni, molto meno.
