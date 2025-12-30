Kean salta l'allenamento, Raiola parla del rinnovo di Romagnoli: le top news delle 22

Tiene banco in casa Lazio la situazione contrattuale di Alessio Romagnoli. A fare il punto è stato il suo agente, Enzo Raiola, che ai microfoni di Radio Sportiva ha chiarito come al momento non ci siano ancora segnali concreti per un rinnovo. Il difensore, legatissimo ai colori biancocelesti, vive comunque un momento di serenità e centralità nel progetto tecnico: è considerato un leader sia in campo che nello spogliatoio, ma la questione contrattuale resta congelata, anche alla luce delle difficoltà economiche affrontate dal club in estate. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi mesi, con la priorità che resta quella di chiudere al meglio la stagione prima di affrontare qualsiasi discorso sul futuro.

In casa Fiorentina, invece, l’attenzione è tutta sulle condizioni di Moise Kean. L’attaccante non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna per un permesso concesso dal club per motivi familiari e rientrerà al Viola Park solo nei prossimi giorni. Un’assenza che rischia di pesare nella preparazione della delicata sfida contro la Cremonese, uno scontro diretto fondamentale per la squadra di Vanoli, attualmente ultima in classifica. Kean potrebbe quindi arrivare al match con pochi allenamenti nelle gambe, mettendo in dubbio la sua presenza dal primo minuto.

Situazione complessa anche in casa Napoli, dove continua a far discutere il rendimento di Lorenzo Lucca. Arrivato con un investimento complessivo potenziale da 35 milioni più 5 di bonus, l’attaccante è stato fin qui poco incisivo, con appena due gol e meno di 500 minuti complessivi. Formalmente Lucca non è ancora di proprietà degli azzurri: è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, che scatterà a febbraio, e finché l’operazione non verrà perfezionata il Napoli non potrà cederlo in prestito. Il tutto in un contesto di mercato a saldo zero che complica le strategie invernali, anche se l’anticipo del riscatto non inciderebbe sui vincoli finanziari. Sullo sfondo, intanto, si muove anche il Barcellona, che per far fronte al lungo stop di Christensen valuta rinforzi d’esperienza: tra i profili seguiti spunta anche Juan Jesus, che potrebbe diventare una suggestione di mercato, anche se Conte difficilmente rinuncerebbe a una pedina importante nelle rotazioni difensive mentre il Napoli è in piena corsa Scudetto.