Enzo Raiola: "Felici del percorso di Pinamonti col Sassuolo. Stengs-Pisa? Presto a disposizione"

Intervistato da Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente di Andrea Pinamonti ha parlato anche della stagione dell'attaccante del Sassuolo:

“Vive un momento a Sassuolo importante, dopo la promozione dalla B la squadra si è assestata e oggi si sta confermando. Siamo contenti del percorso e anche Andrea si sta rivelando un giocatore più maturo, sa aiutare la squadra oltre che segnare. Ha 26 anni e davvero questa salita potrebbe portarlo a un salto più importante, ma ad oggi siamo contenti del percorso fatto”.



Raiola ha parlato anche di Calvin Stengs, centrocampista del Pisa, che sta tornare dopo una lunga assenza: “Si sta allenando col gruppo da qualche settimana e ha finito il suo recupero. Nelle prossime settimane sarà disponibile, ho fiducia in lui e presto lo vedremo. Al Pisa darà una grande mano”.