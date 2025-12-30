Cagliari, l'agente di Pisacane: "Non avevo dubbi su di lui. Idrissi? Concentrato sulla salvezza"

Enzo Raiola, agente del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Pisacane? Sicuramente ha sorpreso il livello e come è entrato nei meccanismi della A, visto che il salto non era facile. Da anni lo vedevo concentrato e voglioso, sta dando il massimo ed è molto intelligente, si fa voler bene da tutti. Ci tiene molto e non lascia niente al caso, per noi che lo conosciamo bene non è una sorpresa. Non mi aspettavo che andasse subito in A, ma non avevamo dubbi che andasse alla grande”.

Raiola parla anche di Riyad Idrissi, terzino arrivato in estate dal Modena: "Si sta facendo le ossa, a Modena l’anno scorso ha fatto bene. Quest’anno si sta rivelando un calciatore in crescita, siamo contenti di lui. Il suo obiettivo è concentrarsi e fare un finale importante col Cagliari, portandolo alla salvezza il più presto possibile".