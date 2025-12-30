Dalle parole di Amorim al gol: Roma, i due segnali da Manchester per Zirkzee

Non arrivano i segnali migliori da Manchester, per la Roma di Gian Piero Gasperini. A pochi giorni dall'apertura ufficiale del mercato invernale, si sa che ogni dettaglio può fare la differenza in un trasferimento e sul fronte Joshua Zirkzee è ancora tutto aperto. Nella stessa serata però vanno registrati due aggiornamenti importanti che potranno avere un peso nei prossimi discorsi fra i due club.

Il primo è legato alle parole del tecnico del Manchester United, Ruben Amorim. Prima della sfida contro il Wolverhampton infatti il tecnico portoghese ha dichiarato sulla scelta di schierare titolare l'attaccante olandese: "Deve solo fare la sua parte, mostrare il suo talento, perché è un ragazzo talentuoso", ha esordito il tecnico dei Red Devils. "Deve farsi valere nei duelli, perché il resto ce l’ha, i tifosi lo amano. E solo questo: fare il suo lavoro e divertirsi".

Il secondo lo ha mandato lo stesso Zirkzee dopo 27 minuti. Tentativo di colpo di tacco fallito, poi colpo di suola a liberarsi di un avversario dal limite e sinistro che, con l'aiuto di una deviazione avversaria, si insacca in rete per il momentaneo 1-0 per lo United. Nulla è deciso ancora e tutto rimane aperto chiaramente, ma va da sé che alla Roma avrebbe fatto più comodo se in questo momento il giocatore non fosse risultato nuovamente al centro del progetto...