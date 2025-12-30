Zazzaroni sta con Conte: "Palese che il Napoli non abbia la struttura di Milan, Inter e Juve"

Siamo quasi al giro di boa della Serie A ed al momento la lotta Scudetto è più viva che mai. Inter, Napoli, Milan, Juventus e Roma: ben 5 squadre attualmente sono racchiuse in appena 4 punti di distanza. In questa bagarre c'è una vera favorita? Di recente hanno fatto discutere le parole di Antonio Conte, allenatore azzurro, che ha sottolineato come Inter, Juventus e Milan abbiano strutturalmente qualcosa in più delle altre rivali.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervenuto al "Numer1 Podcast" ha detto la sua in merito: "Mi tocca spiegare le parole di Conte, ha detto delle cose addirittura banali, che vincere a Napoli è diverso e molto più difficile che vincere a Torino o a Milano" - le sue parole riportate da Bianconeranews.com - ". Vorrei ricordare che negli ultimi 80 anni, Milano e Torino hanno vinto 65 titoli su 79! Ci metto dentro anche i cinque del Torino, e sono 79 perché uno è stato revocato. E poi, che il Napoli non abbia la stessa struttura di Milan, Inter e Juve è palese: guardate soltanto a come sono veramente costruite, parlo di società e non solo di squadra", ha detto.

Poi ha aggiunto: "Sono cose elementari, banali, eppure devono essere polemiche. Preferisco Chivu, il quale amo incondizionatamente, che dice: ‘Le parole di Conte non mi interessano’, però aggiunge nel finale che certe parole ‘emanano un odore’… io penso che sia l’odore della merda. Ma noi giornalisti nella merda molto spesso le mani le mettiamo molto volentieri".