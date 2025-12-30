Udinese, Inler avvisa: “Como forte, ma andremo lì per imporre la nostra mentalità”

Il responsabile dell'area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler, ospite di TV 12, parla così delle ambizioni del club friulano:

La classifica? Io sono ambizioso, mi dispiace perdere partite, soprattutto quelle alla portata. Abbiamo perso dei punti ma possiamo fare una bella stagione. Speriamo di fare un salto di qualità, anche i ragazzi hanno fatto esperienza. Il primo obiettivo sono i 40 punti ma siamo ambiziosi. Abbiamo visto quanto successo l’anno scorso per cui, una volta arrivati a 40 punti spingeremo.

Quando fai una grande prova come contro il Napoli la squadra si carica, si era allenata benissimo prima di Firenze. Poi episodi come il rosso possono capitare ma anche i giocatori erano delusi. Anche in 10 si può fare bene, non bisogna mai mollare perché la Serie A ti punisce subito.

Questa deve essere la mentalità, c’è tanta competizione e tanti ragazzi che spingono forte.

A livello fisico i nostri dati sono tra i primi 5 della Serie A ma dobbiamo capire come non avere alti e bassi di rendimento, a volte bisogna essere duri. Lo ripeto spesso anche ai leader come Padelli, Kabasele e Karlstrom. Tutti dobbiamo avere questa mentalità, sappiamo di poter giocare a viso aperto contro tutti.

Io guardo partita per partita, procediamo a piccoli passi. Non abbiamo l’obiettivo dei 50 punti, certo sappiamo che sarebbe il miglior risultato dopo 12 anni e vorremmo arrivarci ma andiamo passo dopo passo.

Adesso abbiamo il Como, che è forte e gioca bene, ma noi andremo lì per far vedere la nostra mentalità.

Abbiamo una base di leader, ad esempio Piotrowski si sta inserendo bene, Atta sicuramente farà questo step. Lo stecco vale per Kristensen, sono perni importanti anche se sono giovani. Poi chiaramente il mercato é imprevedibile".