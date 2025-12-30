Milan, Filippo Galli su Nkunku: "Si è sbloccato, ma non è facile sostituire Leao"

Il Milan si prepara alla prima gara dell'anno nuovo: non solo per i rossoneri, la sfida al Cagliari prevista venerdì 2 gennaio alle 20.45 coinciderà con la partita inaugurale del 2026 del calcio italiano. Il match si giocherà all'Unipol Domus di Cagliari e aprirà la diciottesima giornata della Serie A, penultima prima della seconda parte di stagione.

L'ex portiere e dirigente del Diavolo, Filippo Galli, ha espresso a Tuttocagliari.net il proprio pensiero in merito alla partita: "Mi aspetto il solito Milan" - le sue parole - ": a un avvio di partita guardingo e prudente farà seguito un secondo tempo in cui il Diavolo proverà a fare la partita e ad imporre il proprio gioco", ha dichiarato.

"Anche se sappiamo che la squadra di Allegri di solito tende a tenere un baricentro piuttosto basso. Non a caso contro il Verona abbiamo assistito a un primo tempo bloccato e avaro di emozioni" - ha proseguito - ". Il gol trovato da Pulisic a pochi istanti dall’intervallo ha spostato improvvisamente gli equilibri del match".

Sulle chiavi del match ha aggiunto: "Attendo con molta curiosità l’incrocio sulle corsie laterali tra i giovani talenti Palestra e Bartesaghi: già quello potrebbe essere un duello-chiave. Sarà poi importante capire se Leao partirà o meno per Cagliari. È vero che Nkunku si è sbloccato, ma non sarebbe comunque facile sostituire il portoghese, micidiale e devastante in campo aperto. In linea generale, credo che un episodio - magari a inizio gara - potrebbe indirizzare in modo determinante il match".