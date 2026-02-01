Lautaro e Zielinski, l'Inter con le 'piccole' non sbaglia mai: 2-0 alla Cremonese

Risultato finale: Cremonese-Inter 0-2

Giusto qualche patema d'animo di troppo nel finale che poteva riaprire una gara dominata per più di un'ora: a Cremona si è rivista la solita Inter. Quella che con le 'piccole' ha la capacità di aprire la pratica, chiuderla e poi gestire la situazione, vedendo il traguardo. La Cremonese per contro può ritenersi soddisfatta per aver tenuto viva quanto poteva una gara che fino all'ultimo ha rischiato di riaccendersi. Chivu si porta a +8 dal Milan, in attesa del risultato dei rossoneri.

Inter arrembante, Lautaro fa 0-1

Chivu schiera Frattesi a sorpresa, c'è Pio Esposito con Lautaro. L'Inter bussa subito alla porta di Audero: cross di Bastoni, Pio Esposito di testa impegna il portiere. I nerazzurri attaccano: ci prova anche Sucic, palla alta non di molto. La Cremonese sbaglia un pallone in uscita, Lautaro prova ad approfittarne con una gran botta dai venti metri, ma per poco non inquadra il bersaglio. Dopo un quarto d'ora arrembante, la squadra di Chivu passa in vantaggio: corner di Dimarco, Lautaro incorna il vantaggio di testa. Ceccherini ha subito la palla del pari, di controbalzo in mischia manda a lato.

Siluro di Zielinski: l'Inter raddoppia alla mezz'ora

La Cremonese fatica a ripartire. Riesce a farlo al 28' quando Bonazzoli e Vardy scambiano bene, è provvidenziale Sommer ad uscire con i tempi giusti sul centravanti inglese. Al 31' però arriva già il raddoppio ospite: Lautaro difende palla e scarica per Zielinski, che fa partire un siluro, sul quale Audero è colto colpevolmente impreparato. Sul finire di frazione gran botta di Bonazzoli, sulla quale Sommer ha qualche difficoltà.

Petardo contro Audero. Palo di Zerbin nel finale

Ad inizio ripresa la partita viene sospesa qualche minuto a causa di un petardo lanciato nei pressi di Audero. L'Inter amministra senza grandi affanni, ma nemmeno forzando eccessivamente la mano alla ricerca del tris. Bastoni pesca il neo-entrato Thuram, il suo colpo di testa è impreciso. Nicola si gioca la carta Djuric, che all'81' va vicino a riaprirla con la specialità della casa, il colpo di testa. Ancora Cremonese: Zerbin colpisce il palo con un gran destro, poi è attento Sommer ad uscire prima che Vardy ne approfitti. Dopo qualche brivido, l'Inter porta a termine il compito.