L'impresa dell'Inter. Gazzetta dello Sport: "21, impresa di gloria"
Il titolo de La Gazzetta dello Sport è solenne come un'iscrizione monumentale: 21 di Gloria. Non c'è enfasi urlata, non c'è il punto esclamativo di chi si sorprende, c'è la consapevolezza di chi certifica un fatto storico. Il ventunesimo scudetto dell'Inter trova sulla rosea la sua cornice più istituzionale, con una prima pagina che è già un poster da appendere.
Il 2-0 al Parma è il pretesto, non la sostanza. La Gazzetta va dritta ai significati: Chivu come debutto magico sulla panchina nerazzurra, Lautaro Martinez che ammette - «non era facile dopo l'anno scorso» - e Marotta che blinda il tecnico con una frase che vale un contratto: «Resti a lungo». Tre dichiarazioni che raccontano una stagione intera meglio di qualsiasi statistica.
La copertina schiera i protagonisti uno per uno, quasi a non voler dimenticare nessuno: Calhanoglu, Zielinski, Thuram, Esposito, Lautaro, Luis Henrique, Josep Martinez, Barella, Acerbi, Sucic. Un appello ideale, il gruppo che ha vinto insieme. Sullo sfondo il delirio di San Siro, con la curva che ancora una volta ha trasformato lo stadio in qualcosa che va oltre il calcio.
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