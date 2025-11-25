Inter, Lautaro che fine fa contro le grandi? Un fantasma nei quattro scontri diretti

"Rialzarsi e andare avanti, alzarsi e andare avanti, come sempre". Parole di un capitano, Lautaro Martinez, ferito per l'ennesima vittoria mancata nel derby contro il Milan ma che intende già guardare avanti, alla maxi sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Eppure c'è un aspetto sul quale Tuttosport, in edicola oggi, ha voluto soffermarsi: questa stagione contro le grandi negli scontri diretti l'attaccante argentino dell'Inter è andato in bianco.

Juventus, Roma, Napoli e Milan sono le big contro le quali è rimasto a secco, a differenza di quanto riesca a fare invece in Europa e contro chiunque, con 4 gol in 3 presenze. E la sua assenza, al netto dell'incredibile salvataggio di Maignan e il pallone del possibile 1-0 infranto sul palo, nel derby contro il Milan con conseguente sconfitta per mano di Pulisic peggiora ulteriormente la sua posizione.

Intanto, per il match contro l'Atletico del 'Cholo', il numero 10 nerazzurro dovrebbe comunque scendere in campo titolare per provare a redimersi subito. E con Dumfries ko per infortunio - e non per poco tempo - il predestinato a raccogliere l'eredità sulla destra sarà ancora una volta Carlos Augusto, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese. Mkhitaryan, invece, potrebbe anche farcela per risultare nell'elenco dei convocati ma è più probabile che torni a disposizione per la gara di campionato contro il Pisa.