Lautaro scala la storia: è il quinto marcatore di sempre dell'Inter, aggancio a Cevenini
L'Inter ha sbloccato la sfida contro la Cremonese a San Siro grazie a un gol del solito Lautaro Martinez, su assist di Bonny. Il Toro non ha solo indirizzato al meglio la sfida per la squadra di Chivu, ma ha anche percorso un altro scalino nella storia del club nerazzurro: questa rete è la numero 156 in tutte le competizioni con l'Inter. Agganciato Luigi Cevenini al quinto posto, al quarto posto c'è Sandro Mazzola a 160. Se consideriamo invece le reti siglate solamente in campionato, Lautaro è sempre al quinto posto con 118 reti, a -10 da Alessandro Altobelli.
Questa invece la classifica riferita ai gol totali.
1. Giuseppe Meazza: 284
2. Alessandro Altobelli: 209
3. Roberto Boninsegna: 173
4. Sandro Mazzola: 160
5. Luigi Cevenini e Lautaro Martínez: 156
6. Benito Lorenzi: 143
7. István Nyers: 133
8. Mauro Icardi: 124
Questa la classifica dei marcatori nerazzurri nel campionato italiano:
1. Meazza 197 gol
2. Lorenzi 138 gol
3. Nyers 133 gol
4. Altobelli 128 gol
5. Lautaro Martinez 118
6. Sandro Mazzola 116 gol