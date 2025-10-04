Inter, Lautaro: "Contento di aver ritrovato il gol, Bonny e Pio Esposito ci aiuteranno"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Cremonese: "Quando uno non segna si inizia a parlare, se non arrivano i risultati. Quando le cose vanno in maniera corretta non lo si fa, io sono sempre concentrato sull'Inter e su quello che ci chiede il mister. Cerchiamo di continuare a fare il nostro lavoro, oggi sono contento perché ho ritrovato il gol e la forma dopo il problema alla schiena".

Come vedi Bonny e Pio Esposito?

"Sono due giocatori importanti, quest'anno ci daranno una grandissima mano come hanno già fatto anche in Champions. Sono contento del lavoro che stanno facendo".

Oggi giocherai da prima punta?

"Io cerco di fare tutto quello che serve alla squadra, cerco di andare a prendermi gli spazi per far giocare bene la squadra e essere vicino alla porta. Ogni partita è diversa".