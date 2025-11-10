Lautaro, Sucic, Dumfries, Akanji, gli azzurri e non solo. Ecco l'Inter in Nazionale
Dopo aver raccolto 24 punti nelle prime undici gare di campionato, anche per l'Inter arriva il momento della sosta, con i calciatori nerazzurri che stanno raggiungendo in queste ore le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Nello specifico, si apprende dai canali ufficiali del club, sono undici i calciatori della rosa di mister Chivu che hanno ricevuto la convocazione.
Ecco l'elenco completo con i rispettivi impegni, tra amichevoli e gare di qualificazione ai Mondiali 2026:
ITALIA: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau
Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano
ARGENTINA: Lautaro Martinez
Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda
CROAZIA: Petar Sucic
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka
Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica
OLANDA: Denzel Dumfries
Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA: Piotr Zielinski
Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
SVIZZERA: Manuel Akanji
Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra
Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina
TURCHIA: Hakan Calhanoglu
Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa
Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia