Lazio, allarme rosso centrocampo: senza Guendouzi e Basic, solo tre disponibili. Serve il mercato

La Lazio è pronta a cambiare pelle in questo calciomercato di gennaio che promette di essere rivoluzionario. Con l'arrivo del semaforo verde agli acquisti, il club biancoceleste ha spiazzato un po' tutti cominciando nelle sue operazioni da quelle in uscita. E dopo Castellanos, già venduto al West Ham per 30 milioni di euro, tra qualche ora sarà la volta di Matteo Guendouzi, ormai promesso sposo del Fenerbahce, tanto da aver salutato l'intero stadio Olimpico al termine della partita pareggiata 2-2 contro la Fiorentina, ultima del girone d'andata e anche della sua avventura nella sponda biancoceleste della Capitale.

Proprio la partita contro la Fiorentina ha però acceso un allarme rosso attorno al reparto di centrocampo della Lazio. Sì, perché non soltanto Sarri perderà a strettissimo giro di posta Guendouzi, ma ora tiene anche il fiato sospeso per le condizioni fisiche di Toma Basic. Il croato, che è vicino a firmare il rinnovo fino al 2030, ha dovuto abbandonare il campo attorno alla mezz'ora per un problema fisico a proposito del quale adesso c'è abbastanza apprensione.

Numericamente, d'altronde, il centrocampo della Lazio non è messo bene: i disponibili attualmente sono Belahyane e Vecino, oltre al titolarissimo Cataldi. Per il resto c'è appunto Basic ai box, Dele-Bashiru in Coppa d'Africa e un Rovella di rientro dall'operazione alla zona del pube. Impossibile pensare di prescindere dal mercato, così.