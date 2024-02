Lazio, amara sorpresa finale: tifosi delusi, Sarri senza rinforzi per la Champions

Niente mercato. Come al solito durante l’inverno con Lotito, verrebbe da dire. Kent salta all’ultimo e Sarri rimane a bocca asciutta. Delusissimi i tifosi, furiosi con la società che non si è mossa nel mercato di gennaio al contrario di tutte le altre dirette concorrenti per la Champions. Per carità, nessuno pensava che il 27enne inglese del Fenerbahce (vicino al trasferimento in prestito con diritto di riscatto) avesse cambiato il volto offensivo della Lazio. Ma Kent avrebbe potuto aiutare, dare una soluzione in più a Sarri e soprattutto un segnale al campionato e alla tifoseria.

Non è riuscito stavolta il flash finale a Lotito, la cui strategia è stata chiara fin da subito: investire su un giovane classe 2001-2002-2003 che potesse crescere a Formello oppure rimanere così, dando fiducia alla squadra costruita in estate. Nessuno mette in dubbio la bontà del mercato estivo, il problema è che la vecchia guardia non sta rendendo come l’anno scorso. A mancare, sono soprattutto i gol degli attacccanti: Zaccagni è a quota 3 gol in campionato, Felipe Anderson a 2, i nuovi Isaksen e Castellanos a 1. Immobile, invece, a 4: troppo pochi per uno abituato a segnarne 30 a stagione. La Lazio fa all in sul loro rilancio, al contrario delle rivali che hanno pescato dal mercato. Chi avrà ragione? Di certo, l’amarezza nel mondo biancoceleste è tanta.