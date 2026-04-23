In attesa della salvezza, la Fiorentina pensa già al futuro: il punto sulla panchina

Con la salvezza quasi arrivata dopo una stagione di incredibili sofferenze sportive, in casa Fiorentina si inizia già a pensare al futuro e nello specifico alla panchina del prossimo anno. Partendo da un presupposto: il lavoro svolto da Paolo Vanoli è stato ottimo in termini di impatto sulla squadra e risultati, ma la dirigenza gigliata capitanata da Fabio Paratici sembra intenzionata a cercare un nuovo tecnico, con idee diverse, per ripartire da zero con un nuovo ciclo.

Il nome che è circolato maggiormente nelle ultime settimane è stato quello di Fabio Grosso oggi al Sassuolo, che casualmente sarà ospite della Fiorentina al Franchi domenica prossima. Nelle ultime ore però è tornato d'attualità il nome di Maurizio Sarri, allenatore oggi alla Lazio.

Il tecnico, che non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori viola, alcune settimane fa è stato accolto con un'ovazione dallo stadio Franchi, quando la sua Lazio è stata sconfitta dalla Fiorentina. E nelle ultime ore sarebbero appunto andati in scena i primi sondaggi esplorativi, sebbene Sarri abbia ancora due anni di contratto con la Lazio. Sullo sfondo nomi di stampo europeo, da Francesco Farioli oggi al Porto a Andoni Iraola del Bournemouth fino a quello dello svincolato Enzo Maresca.