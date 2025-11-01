Lazio, attacco cercasi: le risposte devono arrivare da Dia

Alla disperata ricerca di gol. La Lazio di Maurizio Sarri si è scoperta nuovamente sterile in fase offensiva, come dimostra il solo gol segnato da Toma Basic contro la Juve nelle ultime tre partite. La ritrovata solidità difensiva dopo le tre reti incassate col Torino ha permesso ai biancocelesti di ottenere cinque punti in tre match segnando un solo gol, ma questo non basta se si vuole provare a tenere il passo delle squadre che lottano per l’Europa. Sarri è stato chiaro, in un momento di transizione come questo la priorità va data alla fase difensiva, ma la Lazio ha bisogno di gol e servono soprattutto dagli attaccanti. Prima dell’infortunio Castellanos ha dato buone risposte, due gol e tre assist in sei partite in cui la Lazio ha segnato nove reti, contribuendo dunque al 55% dei gol biancocelesti. Dal ko del Taty l’attacco si è fermato e le risposte adesso devono arrivare da Dia.

Lazio, le difficoltà di Dia e la tentazione Pedro falso nueve

Un solo gol in oltre 500 minuti in stagione per Boulaye Dia e la sostituzione all’intervallo nella sfida di Pisa a certificare un momento complicato. Il senegalese fatica a trovare l’efficacia vista lo scorso anno, da centravanti unico non riesce a incidere come fa quando gioca al fianco di Castellanos e la Lazio ne risente. Per questo motivo Sarri in vista della sfida col Cagliari di lunedì sera sta pensando anche alla possibile soluzione con Pedro falso nueve, ipotesi da non scartare anche se al momento Dia rimane in vantaggio nel ballottaggio. Non mancano solo i gol, all’ex Salernitana manca proprio la presenza in area di rigore come testimoniano i numeri. Un solo tiro nelle tre partite giocate da titolare contro Atalanta, Juventus e Pisa. Per rendere l’idea in queste tre sfide Basic ha effettuato sei tiri verso la porta avversaria, Guendouzi tre e Cataldi due. Un dato che certifica anche la difficoltà della Lazio nel servire il centravanti, ma inevitabilmente anche i movimenti di Dia non aiutano una squadra che deve produrre di più. La svolta deve arrivare già lunedì, all’Olimpico contro il Cagliari servono gol e tre punti per riprendere il cammino dopo il pareggio di Pisa.