Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"
TUTTO mercato WEB
Partita speciale, quella di Ciro Immobile oggi pomeriggio: alle 18 si gioca Lazio-Bologna e il centravanti rossoblù è il miglior marcatore di tutti i temi della Lazio, con 207 reti segnate. Queste le dichiarazioni della moglie Jessica a LazioPress.it:
"La Lazio e Roma è la nostra casa. Sara una grande emozione rivedere i tifosi e stare di nuovo in quel campo che per tanti anni ci ha supportato e amato! Certe cose non si cancellano e non si dimenticano. Le gioie, le sconfitte, le vittorie, ma soprattutto l’amore smisurato che abbiamo ricevuto… Sarà strano e bellissimo allo stesso tempo!".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile