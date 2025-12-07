Lazio-Bologna, la partita di Immobile. La moglie Jessica: "Strano e bellissimo allo stesso tempo"

Partita speciale, quella di Ciro Immobile oggi pomeriggio: alle 18 si gioca Lazio-Bologna e il centravanti rossoblù è il miglior marcatore di tutti i temi della Lazio, con 207 reti segnate. Queste le dichiarazioni della moglie Jessica a LazioPress.it:

"La Lazio e Roma è la nostra casa. Sara una grande emozione rivedere i tifosi e stare di nuovo in quel campo che per tanti anni ci ha supportato e amato! Certe cose non si cancellano e non si dimenticano. Le gioie, le sconfitte, le vittorie, ma soprattutto l’amore smisurato che abbiamo ricevuto… Sarà strano e bellissimo allo stesso tempo!".