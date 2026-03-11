Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, intervento riuscito per Provedel: dimesso dall'ospedale, ora un mese col tutore

Lazio, intervento riuscito per Provedel: dimesso dall'ospedale, ora un mese col tutore
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:23Serie A
Yvonne Alessandro

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Ivan Provedel è stato dimesso dal ricovero dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico alla spalla". Questo l'incipit del comunicato ufficiale del club biancoceleste riguardo le condizioni del numero uno di Maurizio Sarri, che ha superato con successo l'operazione di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma.

"L’operazione è perfettamente riuscita. Il portiere osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo", le ultime informazioni riportate dalla società di Lotito. Lasciato il centro ospedaliero, a questo punto Provedel dovrà affrontare un periodo di fermo, dopodiché sotto strette indicazioni dello staff medico della Lazio comincerà il percorso di riabilitazione.

Stagione finita
L'operazione ad ogni modo nega a Sarri il suo numero uno tra i pali (out almeno 3 mesi) e fa scattare un'emergenza assoluta in casa Lazio. Senza Mandas, ormai ceduto al Bournemouth nel mercato invernale - senza il benestare del tecnico biancoceleste -, per il resto della stagione rimarrà il solo Edoardo Motta a disposizione. Il classe 2005 ha già fatto il suo debutto in Serie A contro il Sassuolo nel posticipo della 28^ giornata, diventando il più giovane portiere del club a scendere in campo titolare in un match di campionato.

