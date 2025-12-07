Lazio-Bologna, non solo campo: omaggiati oggi Pietrangeli, Mihajlovic e Immobile

Quella tra Lazio e Bologna, sfida in programma oggi alle 18.00 all'Olimpico, non sarà una sfida importante solo per quanto avverrà nei 90 minuti. Sarà infatti anche l'occasione per tre omaggi particolarmente sentiti. Come riporta il Corriere dello Sport il primo di nuovo nei confronti di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis di fede biancoceleste scomparso lo scorso 1 dicembre. C'era già stato un minuto di silenzio in Coppa Italia, ci sarà un'altra commemorazione oggi, alla presenza della sua famiglia. Presente anche quella di Sinisa Mihajlovic, l'indimenticabile doppio ex di questo particolare confronto.

L'altro omaggio sarà a Ciro Immobile, per anni bandiera laziale e dall'estate nuovo attaccante rossoblù. Il club di Lotito lo premierà prima della partita con una maglia particolare, così come la Curva Nord gli riserverà un'accoglienza degna. I rappresentanti del tifo organizzato biancoceleste ne hanno parlato a Radio Laziale: "Sarà accolto con gli onori che si devono a una persona che ha fatto tanto per la Lazio.

È stato il capitano, ci ha regalato gol spettacolari, tante emozioni, tanto amore per la tifoseria. Sarà accolto come si deve accogliere uno che ha dato tanto alla Lazio. Abbiamo fatto delle richieste alla società, vediamo cosa risponderà. Volevamo fare qualcosa di più grande di quello che faremo, ma in questo momento le condizioni non sono le migliori. Lo attendiamo sotto la Curva. Vediamo la società cosa ci dirà, per il momento ci sono dei “no”, speriamo che diventino dei “sì”".