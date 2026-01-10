Cancellieri nel mirino del Brentford. Per 20-25 milioni di euro la Lazio può lasciarlo andare

Il calciomercato di gennaio sta vedendo una Lazio nel ruolo di grande protagonista, sia per quanto riguarda le cessioni che sul fronte degli acquisti. L’attacco potrebbe cambiare volto e, salutato Castellanos, non è da escludere che non possa avvenire un’altra cessione a peso d’oro verso la Premier League.

Il riferimento va a Matteo Cancellieri, finito nel mirino del Brentford, che vorrebbe portarlo in Inghilterra a gennaio. La Lazio crede molto nelle potenzialità di Cancellieri ma non esclude di cederlo di fronte a una proposta importante sul piano economico. Secondo il portale specializzato sui biancocelesti Lalaziosiamonoi.it, per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera da parte di Fabiani e Lotito.

Nei mesi scorsi in realtà la Lazio aveva iniziato ad affrontare il tema di un possibile rinnovo di contratto con Cancellieri, in scadenza con il club della Capitale al 30 giugno 2027. Le tante operazioni che si stavano però sommando tra entrate e uscite, oltre ad altre situazioni giudicate più prioritarie in quanto più vicine alla linea del traguardo (leggi Basic e Marusic) hanno fatto slittare ogni discorso. E adesso, soprattutto in caso di offerta economicamente congrua, la Lazio non farebbe le barricate per tenerlo. Per questo è tutt’altro che da escludere che il futuro di Cancellieri possa essere in Premier League.