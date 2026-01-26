TMW
Lazio, cambio in porta: Motta arrivato per le visite, Mandas al Bournemouth
Cambio alle spalle di Ivan Provedel per la porta della Lazio. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti il classe 2005 Edoardo Motta è arrivato in questi minuti a Villa Mafalda per effettuare le visite mediche (come si vede dalle immagini raccolte qui sotto).
L'ormai ex Reggiana sarà dunque il nuovo secondo portiere della squadra biancoceleste, al posto di Christos Mandas, diretto al Bournemouth.
