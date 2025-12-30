Lazio a caccia di centrocampisti. Per Samardzic però c'è anche la concorrenza del Napoli

La Lazio ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera per poter tornare a operare anche sul calciomercato in entrata a partire dalla finestra di trasferimenti di gennaio, tra le zone di campo per le quali Sarri avrebbe maggior bisogno di rinforzi imminenti, si trova senza troppi dubbi il centrocampo.

E a proposito di obiettivi per la metà campo della Lazio, ecco che l'edizione odierna de Il Messaggero si sofferma con un punto della situazione. L'urgenza di Sarri, si legge, è un rifinitore: una delle sue prime idee, Ruben Loftus-Cheek, si sta facendo sempre più complicata per via degli infortuni del Milan che lo hanno rimesso più al centro delle gerarchie, mentre Giovanni Fabbian del Bologna e Fabio Miretti della Juventus hanno costi proibitivi, con il bianconero che in particolare non stuzzicherebbe neppure troppo Sarri sul piano tecnico. Discorso che vale anche per Cesare Casadei, ex pupillo del tecnico: dal Torino piuttosto Sarri prenderebbe volentieri Ivan Ilic, ma la pista è al momento fredda.

Ecco che potrebbe fare al caso della Lazio un profilo come quello di Lazar Samardzic, mai impiegato da titolare da Palladino nell'Atalanta. Il problema sul nome del serbo è che ci sono anche delle concorrenti, in particolare la Fiorentina ma anche il Napoli.