Deulofeu manda un messaggio per il compleanno dell'Udinese: "Insieme faremo la storia"

Giornata di festa in casa Udinese. Il club bianconero celebra oggi i suoi 129 anni di storia, un traguardo prestigioso che coincide con un momento di rinascita sul campo. Il successo ottenuto ieri a Parma ha riportato entusiasmo e fiducia all’interno dell’ambiente, regalando nuova spinta a una squadra che sta cercando continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

La vittoria del Tardini è stata accolta come un segnale importante: intensità, compattezza e spirito di sacrificio sono tornati a essere marchi riconoscibili dell’Udinese, che ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo. E proprio in un giorno così significativo non poteva mancare il pensiero di uno degli ex più amati dai tifosi, Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo, ancora legatissimo ai colori bianconeri, ha dedicato un messaggio speciale al club in occasione dell’anniversario, sottolineando quanto l’Udinese rappresenti per lui un capitolo indelebile della sua carriera: “Insieme faremo la storia”, ha scritto, alimentando emozione e orgoglio tra i sostenitori.

Il suo saluto social è diventato in poche ore virale, a testimonianza di un rapporto profondo che va oltre il campo. Per l’Udinese, che oggi celebra più di un secolo di calcio e passione, le parole di Deulofeu rappresentano anche un messaggio per il futuro? Lo scopriremo solo vivendo.