Napoli, Hojlund: "Vorrei ricominciare a segnare tanti gol, ma vincere è più importante"
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta di misura sulla Roma: "Ovviamente vorrei segnare tanti gol ricominciando presto a farlo, ma è importante dare sempre il mio contributo alla squadra e sono contento di aiutare. Cerco di fare del mio meglio per essere utile, mi ritengo un uomo squadra: vincere è più importante di fare gol".
